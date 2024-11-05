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Сікорський допустив, що НАТО найближчим часом може розглянути можливість перехоплення ракет над Україною

Міністерська зустріч країн НАТО відбудеться наступного тижня.

Сікорський допустив, що НАТО найближчим часом може розглянути можливість перехоплення ракет над Україною
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський допустив, що НАТО на найближчій зустрічі Альянсу може розглянути можливість перехоплення російських ракет над Україною.  

Про це він сказав в ефірі телеканалу TVN24. 

“Наступна міністерська зустріч країн НАТО відбудеться наступного тижня. Можливо, це питання буде на порядку денному переговорів”, – сказав Сікорський.

  • На початку жовтня президент Зеленський на зустрічі з новим генсеком НАТО Марком Рютте заявив, що союзники могли б збивати дрони і ракети над Україною, як над Ізраїлем. 
  • Під час масованого обстрілу Ізраїлю балістичними ракетами армії країни у відбитті атаки допомагали союзники, зокрема США і Франція. Американські кораблі здійснювали запуск перехоплювачів. Україна, попри всі заклики, понад два роки повномасштабної війни залишається без такого роду допомоги. 
  • Тим часом у Румунії хочуть збивати дрони, які порушують повітряний простір країни. В країні винесли на обговорення відповідний законопроєкт.
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