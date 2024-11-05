Сікорський допустив, що НАТО найближчим часом може розглянути можливість перехоплення ракет над Україною

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський допустив, що НАТО на найближчій зустрічі Альянсу може розглянути можливість перехоплення російських ракет над Україною.

Про це він сказав в ефірі телеканалу TVN24.

“Наступна міністерська зустріч країн НАТО відбудеться наступного тижня. Можливо, це питання буде на порядку денному переговорів”, – сказав Сікорський.