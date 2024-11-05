Росія запустила 79 ударних дронів, дві керовані авіаракети та КАБи.

У ніч на 5 листопада оборонці збили 48 ворожих БпЛА та дві керовані авіаракети.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря по Одещині, атакував керованими авіабомбами Харківщину, випустив 79 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ та Орел у Росії.

Станом на 08.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 48-ми ворожих БпЛА у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях.

30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще один повернувся в Росію.

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

ППО Сухопутних військ за тиждень знищила понад 170 ворожих БпЛА. За жовтень розрахунки української ППО знищили 729 БпЛА, 464 з яких – "Шахеди".