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ППО Сухопутних військ за тиждень знищила понад 170 ворожих БпЛА

За жовтень розрахунки української ППО знищили 729 БпЛА, 464 з яких — "Шахеди".

ППО Сухопутних військ за тиждень знищила понад 170 ворожих БпЛА
ППО
Фото: Сумська ОВА

Протиповітряна оборона Сухопутних військ за минулий тиждень знищила 177 засобів повітряної розвідки та нападу противника.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Фото: Олександр Павлюк

Зокрема, знищено:

  • БпЛА типу "shahed-131/136" — 139;
  • "Орлан 10/30" — 7;
  • Zala — 13;
  • Supercam — 8;
  • Ланцет — 7;
  • Молнія — 2;
  • Привіт-82 — 1.

Загалом за жовтень розрахунки ППО у складі підрозділів Сухопутних військ знищили 729 БПЛА, 464 з яких — "Шахеди".

"Дякую воїнам за результативну бойову роботу!", — підсумував Олександр Павлюк.

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