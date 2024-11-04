ППО Сухопутних військ за тиждень знищила понад 170 ворожих БпЛА

"Дякую воїнам за результативну бойову роботу!", — підсумував Олександр Павлюк.

Загалом за жовтень розрахунки ППО у складі підрозділів Сухопутних військ знищили 729 БПЛА, 464 з яких — "Шахеди".

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Протиповітряна оборона Сухопутних військ за минулий тиждень знищила 177 засобів повітряної розвідки та нападу противника.

За жовтень розрахунки української ППО знищили 729 БпЛА, 464 з яких — "Шахеди".

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies