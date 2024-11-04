ППО Сухопутних військ за тиждень знищила понад 170 ворожих БпЛА

Протиповітряна оборона Сухопутних військ за минулий тиждень знищила 177 засобів повітряної розвідки та нападу противника.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Зокрема, знищено:
- БпЛА типу "shahed-131/136" — 139;
- "Орлан 10/30" — 7;
- Zala — 13;
- Supercam — 8;
- Ланцет — 7;
- Молнія — 2;
- Привіт-82 — 1.
Загалом за жовтень розрахунки ППО у складі підрозділів Сухопутних військ знищили 729 БПЛА, 464 з яких — "Шахеди".
"Дякую воїнам за результативну бойову роботу!", — підсумував Олександр Павлюк.