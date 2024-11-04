З початку повномасштабного вторгнення РФ від російських мін в Україні постраждали 1068 людей

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну через міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждали 1 068 людей.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

"Станом на 01.11.2024, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждали 1 068 осіб, з яких діти – 100, дорослі – 968", – повідомляють у відомстві.

Представниками професій, які найбільше постраждали від вибухонебезпечних предметів, є фермери – 199 людей, безробітні – 96, пенсіонери – 80, працівники критичної інфраструктури – 112, водії – 79 та учні – 90.

Відомо, що правоохоронні органи України відкривають кримінальні провадження щодо порушення РФ правил та звичаїв ведення війни за фактом кожного підриву серед українського цивільного населення на російських мінах.

"Відповідна база даних та інтерактивна мапа допомагає урядовим та гуманітарним організаціям проводити в небезпечних регіонах інформування населення про ризики, пов'язані з вибухонебезпечними предметами, а також надавати допомогу постраждалим від мінно-вибухових травм", – додають у відомстві.