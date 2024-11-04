Поліцейські та рятувальники евакуювали 6 мешканців похилого віку із селищ Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка та села Подоли Куп’янського району Харківщини.
Про це повідомляють у ДСНС Харківської області.
"До евакуації були залучені рятувальники Харківського, Дніпропетровського та Миколаївського гарнізонів ДСНС", — ідеться у повідомленні.
Рятувальники допомогли евакуюватися 6 мешканцям похилого віку та вивезти найнеобхідніші особисті речі громадян та домашніх тварин.
- За останні дні з Куп'янська Харківської області евакуювали 73 дитини. Місто постійно перебуває під ворожими обстрілами.