Поліцейські та рятувальники евакуювали 6 мешканців похилого віку із селищ Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка та села Подоли Куп’янського району Харківщини.

Фото: ДСНС

Про це повідомляють у ДСНС Харківської області.

"До евакуації були залучені рятувальники Харківського, Дніпропетровського та Миколаївського гарнізонів ДСНС", — ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Рятувальники допомогли евакуюватися 6 мешканцям похилого віку та вивезти найнеобхідніші особисті речі громадян та домашніх тварин.

Фото: ДСНС