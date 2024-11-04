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Рятувальники за день евакуювали шістьох людей похилого віку з Харківщини

Евакуйовано мешканців селищ Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка та села Подоли.

Рятувальники за день евакуювали шістьох людей похилого віку з Харківщини
евакуація населення
Фото: ДСНС Харківської області

Поліцейські та рятувальники евакуювали 6 мешканців похилого віку із селищ Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка та села Подоли Куп’янського району Харківщини. 

Фото: ДСНС

Про це повідомляють у ДСНС Харківської області.

"До евакуації були залучені рятувальники Харківського, Дніпропетровського та Миколаївського гарнізонів ДСНС", — ідеться у повідомленні. 

Фото: ДСНС

Рятувальники допомогли евакуюватися 6 мешканцям похилого віку та вивезти найнеобхідніші особисті речі громадян та домашніх тварин.

Фото: ДСНС

  • За останні дні з Куп'янська Харківської області евакуювали 73 дитини. Місто постійно перебуває під ворожими обстрілами. 
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