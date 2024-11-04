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На Харківщині за добу росіяни поранили 15 осіб, під завалами – троє

Серед поранених є працівники МВС.

На Харківщині за добу росіяни поранили 15 осіб, під завалами – троє
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: Facebook/Олег Синєгубов

Упродовж доби унаслідок російської агресії на Харківщині поранені 15 осіб. Ще троє людей знаходяться під завалами.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Вчора ввечері із 20:58 до 22:30 росіяни атакували Харків. Унаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон об’єкта інфраструктури, 4 торговельних павільйони, два супермаркети, будинок, лабораторію, кав'ярню, 21 торговий кіоск, торгівельний центр, кафе, 2 житлових будинки, 10 автомобілів. Постраждали 11 цивільних людей та 4 співробітники МВС.

Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілу Харківщини

Вночі, о 23:16 у с. Мала Данилівка Харківсього району унаслідок обстрілу пошкоджено 12 приватних будинків, приміщення залізничного переїзду.

О 21:30 у с. Ківшарівка Куп'янського району ворог влучив у  5-поверховий житловий будинок. Під завалами є попередньо тіла двох жінок та одного чоловіка.

Близько 21:17 у с. Питомнік внаслідок обстрілу пошкоджено 2 будинки.

О 17:30 у с. Зрубанка через російську агресію пошкоджено один приватний будинок.

У Золочівській громаді через обстріли одночасно о 15.10 постраждали три населені пункти: с.Ковалі, Муравське та околиці Однорубівки. Пошкоджено три приватні будинки та двоповерховий багатоквартирний. 

  • На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська.  
  • Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 16. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Берестового, Загризового, Кругляківки, Вишневого та Першотравневого.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 89 людей.

Нещодавно за добу на Харківщині через агресію Росії постраждали 56 осіб. Тоді загинув поліцейський.

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