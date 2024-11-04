Курахівський і Покровський напрямки минулого тижня мали по понад 200 атак ворога

Більше ста атак росіян Сили оборони відбивали на Лиманському напрямку.

Минулого тижня в Україні відбулося 1001 бойове зіткнення. Росія завдала 15 ракетних ударів (30 ракет), 452 авіаударів (891 КАБ), провела понад 28 000 обстрілів (900 – з реактивних систем залпового вогню).

На Харківському напрямку окупанти провели 25 атак у районах населених пунктів Вовчанськ, Липці і Вовчанські Хутори. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Куп'янському напрямку відбили 109 атак росіян біля Кіндрашівки, Синьківки, Голубівки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Загризового, Першотравневого, Берестового, Зеленого Гаю і Вишневого.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 108 атак у районах Катеринівки, Греківки, Степового, Дружелюбівки, Новомихайлівки, Макіївки, Торського, Тернів, Зарічного, Серебрянки і Григорівки.

На Сіверському напрямку відбулося 22 атаки у районах Білогорівки, Верхньокам'янського, Званівки та Іванодаріївки.

На Краматорському відбили 20 атак у районах Оріхово-Василівки, Предтечиного, Ступочок, Часового Яру.

На Торецькому напрямку відбулося 26 штурмів біля Щербинівки і Торецька.

На Покровському напрямку захисники відбили 226 атак окупантів. Бої були в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Вишневе, Селидове.

На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Зоряного, Вишневого, Новоселидівки, Новодмитрівки, Іллінки, Гострого, Єлизаветівки, Вознесенки, Курахівки, Максимільянівки, Курахового та Катеринівки. Росіяни провели 231 атаку.

На Времівському оборонці відбили 55 атак у районах населених пунктів Новоукраїнка, Ясна Поляна, Шахтарське, Трудове, Богоявленка.

На Оріхівському росіяни провели шість атак у напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку росіяни провели 24 атаки.