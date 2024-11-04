Генштаб: втрати росіян на війні становлять вже близько 700 390 солдатів

Від початку вторгнення росіяни втратили вже близько 700 390 солдатів. Також Росія втратила 20 121 артилерійську систему та 994 засоби ППО.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 700 390 (+1300) осіб,
- танків ‒ 9193 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18538 (+15) од,
- артилерійських систем – 20121 (+35) од,
- РСЗВ – 1245 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 994 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18280 (+93),
- крилаті ракети ‒ 2629 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28237 (+77) од,
- спеціальна техніка ‒ 3587 (+3).
Дані уточнюються.