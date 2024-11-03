На Київщині після нічної атаки пошкоджено 13 житлових будинків, постраждалих немає

Унаслідок ворожої атаки в ніч на 3 листопада зафіксовано пошкодження в п'яти районах Київської області.
Про це повідомив голова Київської обласної адміністрації Руслан Кравченко станом на 17:30.
"Постраждалих серед населення немає", - зазначив він.
Так, в області пошкоджено сім багатоповерхових і шість приватних житлових будинків, а також автомобілі та господарські будівлі. Влучань в об'єкти житлової або критичної інфраструктури не було.
"Пошкоджено: фасади та вікна у квартирах 7 багатоповерхових житлових будинків у трьох районах; 6 приватних будинків; 21 легкове авто, одне з яких знищено; 2 господарські споруди; ліквідовано пожежі трав'яного настилу та лісової підстилки у 6 місцях", - зазначив Кравченко.
Раніше повідомлялося про пошкодження 5 приватних будинків і 4 квартир.
- Росіяни в ніч на неділю завдали удару по Україні ударними БПЛА типу "Shahed" і дронами невстановленого типу, загалом упродовж ночі ворог атакував 96-ма БПЛА та однією авіаракетою. Було збито керовану авіаракету Х-59/69 і 66 ворожих БПЛА в Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській і Харківській областях.