На Київщині після нічної атаки пошкоджено 13 житлових будинків, постраждалих немає

Унаслідок ворожої атаки в ніч на 3 листопада зафіксовано пошкодження в п'яти районах Київської області.

Про це повідомив голова Київської обласної адміністрації Руслан Кравченко станом на 17:30.

"Постраждалих серед населення немає", - зазначив він.

Так, в області пошкоджено сім багатоповерхових і шість приватних житлових будинків, а також автомобілі та господарські будівлі. Влучань в об'єкти житлової або критичної інфраструктури не було.

"Пошкоджено: фасади та вікна у квартирах 7 багатоповерхових житлових будинків у трьох районах; 6 приватних будинків; 21 легкове авто, одне з яких знищено; 2 господарські споруди; ліквідовано пожежі трав'яного настилу та лісової підстилки у 6 місцях", - зазначив Кравченко.

Раніше повідомлялося про пошкодження 5 приватних будинків і 4 квартир.