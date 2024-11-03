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ЗСУ збили 66 ворожих дронів та ракету Х-59/69

Загалом росіяни з вчорашнього вечора запустили 96 ударних дронів “Shahed” та безпілотників невстановленого типу.

ЗСУ збили 66 ворожих дронів та ракету Х-59/69
Збитий "шахед"
Фото: ДПСУ

У ніч на неділю із 17:30 2 листопада ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області РФ.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Також росіяни запустили 96 ударних дронів “Shahed” та безпілотників невстановленого типу із міст Брянськ, Курськ і Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 66-ти ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях. 

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27 ворожих безпілотників локаційно втрачено, один дрон полетів у Білорусь.

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