Глава Пентагону: за 1000 днів війни Путін не досяг своїх стратегічних цілей в Україні

Натомість, за словами Остіна, Росія заплатила приголомшливу ціну за "імперську дурість Путіна", втративши сотні тисяч людей і витративши понад 200 млрд доларів.

Глава Пентагону Ллойд Остін у своїй колонці для Foreign Affairs написав, що за 1000 днів війни Путін не досяг своїх стратегічних цілей в Україні.

“Україна важлива для безпеки США з чотирьох очевидних причин. Війна Путіна є прямою загрозою європейській безпеці, явним викликом нашим союзникам по НАТО, нападом на наші спільні цінності та фронтальним наступом на заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує безпеку всіх нас. Проте після майже 1000 днів війни Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей. Президент України Володимир Зеленський не втік. Київ не впав. І Україна не склала”, – пише Остін.

Він зазначає, що натомість Росія заплатила приголомшливу ціну за “імперську дурість Путіна”: сотні тисяч росіян загинули з лютого 2022 року та розтрачено понад 200 мільярдів доларів. За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, втрати Росії лише за перший рік путінської війни були більшими, ніж втрати Москви в усіх конфліктах після Другої світової війни разом узятих.

Також міністр нагадав, що США виділили понад 58 мільярдів доларів на допомогу Україні.

“Путін думав, що Україна здасться. Він помилився. Путін думав, що наші демократії прогнуться. Він помилився. Путін думав, що вільний світ здригнеться. Він помилився. І Путін думає, що він переможе. Він помиляється”, – написав глава Пентагону.