«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Одеський лист до ЮНЕСКО: «зрада» чи «турбота про місто»
Одеський лист до ЮНЕСКО: «зрада» чи «турбота про місто»
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
«Ми про реформу чи про зміну вивіски?» — Віктор Ляшко про зміни в МСЕК
«Ми про реформу чи про зміну вивіски?» — Віктор Ляшко про зміни в МСЕК
Уряд надав Командувачу Сил ТрО додаткові повноваження щодо утворення та ліквідації ДФТГ
Уряд надав Командувачу Сил ТрО додаткові повноваження щодо утворення та ліквідації ДФТГ
Довга рука для України
Довга рука для України
СБУ заявила про ліквідацію ще 4 “схем для ухилянтів”. Серед затриманих – посадовці МСЕК та ВЛК
СБУ заявила про ліквідацію ще 4 “схем для ухилянтів”. Серед затриманих – посадовці МСЕК та ВЛК
ГоловнаСуспільствоВійна

Глава Пентагону: за 1000 днів війни Путін не досяг своїх стратегічних цілей в Україні

Натомість, за словами Остіна, Росія заплатила приголомшливу ціну за "імперську дурість Путіна", втративши сотні тисяч людей і витративши понад 200 млрд доларів.

Глава Пентагону: за 1000 днів війни Путін не досяг своїх стратегічних цілей в Україні
Ллойд Остін
Фото: wikipedia.org

Глава Пентагону Ллойд Остін у своїй колонці для Foreign Affairs написав, що за 1000 днів війни Путін не досяг своїх стратегічних цілей в Україні. 

“Україна важлива для безпеки США з чотирьох очевидних причин. Війна Путіна є прямою загрозою європейській безпеці, явним викликом нашим союзникам по НАТО, нападом на наші спільні цінності та фронтальним наступом на заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує безпеку всіх нас. Проте після майже 1000 днів війни Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей. Президент України Володимир Зеленський не втік. Київ не впав. І Україна не склала”, – пише Остін.

Він зазначає, що натомість Росія заплатила приголомшливу ціну за “імперську дурість Путіна”: сотні тисяч росіян загинули з лютого 2022 року та розтрачено понад 200 мільярдів доларів. За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, втрати Росії лише за перший рік путінської війни були більшими, ніж втрати Москви в усіх конфліктах після Другої світової війни разом узятих.

Також міністр нагадав, що США виділили понад 58 мільярдів доларів на допомогу Україні. 

“Путін думав, що Україна здасться. Він помилився. Путін думав, що наші демократії прогнуться. Він помилився. Путін думав, що вільний світ здригнеться. Він помилився. І Путін думає, що він переможе. Він помиляється”, – написав глава Пентагону.

  • 1 листопада США оголосили про виділення Україні нового пакета допомоги на 425 мільйонів доларів, до якого увійшли боєприпаси для NASAMS, HIMARS, бронетранспортери Stryker та інше.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies