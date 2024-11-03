Впродовж доби ворог вдарив по 10 населених пунктах Запорізької області

Впродовж доби окупанти завдали 266 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Війська Росії здійснили чотири авіаційні удари по Лобковому, П'ятихатках, Новодарівці та Малій Токмачці. 124 безпілотники різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Новодарівку та Малинівку.

9 обстрілів з РСЗВ накрили Малу Токмачку, Роботине, Новодарівку та Оріхів.

129 артобстрілів росіяни завдали по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Новодарівки та Преображенки.

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Цивільні мешканці не постраждали.