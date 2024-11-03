Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
Ветеранів і осіб з інвалідністю залучатимуть до очищення й розмінування українських територій
Ветеранів і осіб з інвалідністю залучатимуть до очищення й розмінування українських територій
Уламки російських дронів впали у шести районах столиці, є постраждалі (оновлено)
Уламки російських дронів впали у шести районах столиці, є постраждалі (оновлено)
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
СБУ заявила про ліквідацію ще 4 “схем для ухилянтів”. Серед затриманих – посадовці МСЕК та ВЛК
СБУ заявила про ліквідацію ще 4 “схем для ухилянтів”. Серед затриманих – посадовці МСЕК та ВЛК
Уряд надав Командувачу Сил ТрО додаткові повноваження щодо утворення та ліквідації ДФТГ
Уряд надав Командувачу Сил ТрО додаткові повноваження щодо утворення та ліквідації ДФТГ
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
«Ми про реформу чи про зміну вивіски?» — Віктор Ляшко про зміни в МСЕК
«Ми про реформу чи про зміну вивіски?» — Віктор Ляшко про зміни в МСЕК
ГоловнаСуспільствоВійна

Впродовж доби ворог вдарив по 10 населених пунктах Запорізької області

Російська армія здійснила 266 атак.

Впродовж доби ворог вдарив по 10 населених пунктах Запорізької області

Впродовж доби окупанти завдали 266 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Війська Росії здійснили чотири авіаційні удари по Лобковому, П'ятихатках, Новодарівці та Малій Токмачці. 124 безпілотники різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Новодарівку та Малинівку.

9 обстрілів з РСЗВ накрили Малу Токмачку, Роботине, Новодарівку та Оріхів. 

129 артобстрілів росіяни завдали по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Новодарівки та Преображенки.  

Підписуйтесь на наш Google News

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Цивільні мешканці не постраждали.

  • Цієї ночі збройні сили Росії вкотре атакували Київ безпілотниками. Сили оборони знешкодили усі дрони, які загрожували українській столиці. На Київ дрони заходили різними курсами і знову на дуже малих висотах. Внаслідок відбиття атаки уламки безпілотників впали у Шевченківському та Голосіївському районах міста. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies