Сьогодні збройні сили Росії вкотре атакували Київ безпілотниками, повідомили у КМВА.
Сили оборони знешкодили усі дрони, які загрожували українській столиці.
Росіяни запустили БПЛА переважно з північного-східного напрямку. На Київ дрони заходили різними курсами і знову на дуже малих висотах.
Протягом ночі повітряна тривога в місті оголошувалася двічі і сумарно тривала п’ять з половиною годин.
Внаслідок відбиття атаки уламки безпілотників впали у Шевченківському та Голосіївському районах міста. Зокрема в Шевченківському районі пошкоджено дорожнє покриття, опору освітлення та електромережі.
У щонайменше 5 будівлях вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон, вхідні групи.
Пожежі не зафіксовано, постраждалих немає.