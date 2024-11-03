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Росія вкотре атакувала Київ дронами, уламки впали у Шевченківському та Голосіївському районах

Сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували українській столиці.

Росія вкотре атакувала Київ дронами, уламки впали у Шевченківському та Голосіївському районах

Сьогодні збройні сили Росії вкотре атакували Київ безпілотниками, повідомили у КМВА.

Сили оборони знешкодили усі дрони, які загрожували українській столиці.

Росіяни запустили БПЛА переважно з північного-східного напрямку. На Київ дрони заходили різними курсами і знову на дуже малих висотах. 

Протягом ночі повітряна тривога в місті оголошувалася двічі і сумарно тривала п’ять з половиною годин. 

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Внаслідок відбиття атаки уламки безпілотників впали у Шевченківському та Голосіївському районах міста.  Зокрема в Шевченківському районі пошкоджено дорожнє покриття, опору освітлення та електромережі. 

У щонайменше 5 будівлях вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон, вхідні групи. 

Пожежі не зафіксовано, постраждалих немає.

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