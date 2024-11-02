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Зеленський: західні компоненти у “шахедах” і ракетах – це мікровнески у постійний російський терор

Глава держави закликав посилювати санкції проти Росії.

Зеленський: західні компоненти у “шахедах” і ракетах – це мікровнески у постійний російський терор
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 2 листопада заявив, що західні компоненти у ворожих “шахедах” і ракетах – це мікровнески у постійний російський терор. 

“За жовтень місяць більш ніж 2 тисячі «шахедів» було проти України, проти наших людей. Буквально кожної доби. Така кількість «шахедів» – це понад 170 тисяч компонентів, які мали б бути заблоковані для постачання в Росію. Мікросхеми, мікроконтролери, процесори, багато різних деталей, без яких просто був би неможливий цей терор”, – сказав Зеленський. 

Він зазначив, що все це постачається в Росію з-за кордону. 

“І це, на жаль, від компаній з Китаю, Європи, Америки – багато мікровнесків у постійний російський терор. Це знов і знов повертає світ до необхідності працювати значно більше, щоб контролювати експорт спеціальних деталей та ресурсів. Щоб не давати Росії можливість обходити санкції, які давно вже були введені проти Росії за цю війну”, – сказав президент. 

Те саме, за його словами, стосується і російських ракет. 

“Вони всі містять компоненти з інших країн. Боротися проти російських ударів – це означає боротися в тому числі за силу санкцій проти Росії. Санкції мають збільшуватись, бути ефективними. І кожна схема обходу санкцій – це злочин проти людей і світу. І саме такі схеми дозволяють Росії також допомагати нарощувати мʼязи режимам в Ірані та Північної Кореї. Це глобальна загроза. І тільки глобальним, спеціальним тиском можна це подолати”, – зазначив президент.

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