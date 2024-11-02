Президент Чехії дозволив 60 громадянам воювати на боці України

Чехи продовжують подавати прохання на дозвіл служити в ЗСУ. Загалом наразі на адресу Павела надійшло 181 таке прохання.

Президент Чехії Петр Павел дозволив наразі 60 чеським громадянам воювати на боці України, повідомляє Укрінформ із посиланням на Český rozhlas.

“Загалом задовольнив президент 60 прохань”, – повідомив журналістам прессекретар глави держави Філіп Платош.

Зазначається, що чехи продовжують подавати прохання на дозвіл служити в ЗСУ. Загалом на адресу Павела надійшло 181 таке прохання. До того, як прохання потрапляють на стіл президента, їх розглядають 3 міністерства – оборони, внутрішніх справ і закордонних справ.

За законами Чеської Республіки, її громадяни не можуть брати участь у військових або напіввійськових формуваннях за кордоном без дозволу президента країни. Втім, на боці України воюють і ті, хто дозволу не отримав, тож назвати точну кількість чехів, що допомагають боронити країну від агресора, неможливо.

До того, як Павел став президентом, декілька заявок схвалив його попередник Мілош Земан.

Відомо про двох чехів, які загинули, захищаючи Україну.