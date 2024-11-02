У Черкаській області уламки ворожого дрона пошкодили майно одного з підприємств

2 листопада уламки ворожого дрона пошкодили майно одного з підприємств Черкащини – у Золотоніському районі.
Про це повідомив керівник ОВА Ігор Табурець.
За його словами, тривога області лунала понад п'ять годин поспіль.
«По ворожих повітряних цілях працювали засоби ППО. Три одиниці локаційно втрачено. У всіх випадках минулось без потерпілих», - зазначив Табурець.
- У ніч на 2 листопада сили протиповітряної оборони України збили 39 ворожих ударних безпілотників. Всього росіяни запустили 71 ударний дрон і керовану авіаракету.