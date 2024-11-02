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У Черкаській області уламки ворожого дрона пошкодили майно одного з підприємств

Потерпілих немає.

У Черкаській області уламки ворожого дрона пошкодили майно одного з підприємств
наслідки одного з російських обстрілів Черкащини, фото ілюстративне
Фото: Ігор Табурець

2 листопада уламки ворожого дрона пошкодили майно одного з підприємств Черкащини – у Золотоніському районі.

Про це повідомив керівник ОВА Ігор Табурець.

За його словами, тривога області лунала понад п'ять годин поспіль.

«По ворожих повітряних цілях працювали засоби ППО. Три одиниці локаційно втрачено. У всіх випадках минулось без потерпілих», - зазначив Табурець.

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