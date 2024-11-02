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Зеленський: Потрібна можливість знищувати виробництво, логістику і бази зберігання "Шахедів"

Президент вважажє, що необхідно більше тиску на російську здатність виробляти таку зброю.

Зеленський: Потрібна можливість знищувати виробництво, логістику і бази зберігання "Шахедів"
Наслідки атаки безпілотників у Києві
Фото: ДСНС Києва

Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішню рсоійську дронову атаку на Україну, зокрема і на Київ. За його словами, необхідно збільшувати тиск на російську здатність виробляти зброю.

Про це він написав у телеграмі. 

"Постійні терористичні удари по містах України доводять, що тиск на Росію та її спільників недостатній", – написав він і нагадав, що сьогодні з четвертої ранку тривала повітряна тривога в містах України, а через атаку російських безпілотників є пошкодження та постраждалі в різних районах Києва. 

Президент зазначив, що удари та пошкодження були й на Полтавщині, Сумщині та Харківщині.

Він подякував захисникам неба і зауважив, що вони щоночі збивають «шахеди», адже цьогоріч майже кожна ніч, іноді й ранок, і день – загроза ударних дронів, які Росії дав Іран і які стали одним з основних знарядь російського терору проти України. 

"Потрібно більше тиску на російську здатність виробляти таку зброю. Потрібна можливість знищувати й бази зберігання «шахедів», і всю наявну інфраструктуру їхнього виробництва та логістики. Терористи, на жаль, уміють використовувати час, який дає їм нерішучість вільного світу", – наголосив Зеленський. 

  • Сьогодні росіяни вкотре атакували Київ. Унаслідок атаки дронів збройних сил РФ зафіксували падіння уламків в шести районах столиці: Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському. Є постраждалі, зокрема і правоохоронець. 
  • БпЛА збройних сил РФ заходили на місто групами, перед Києвом розділялися на поодинокі цілі і атакували на надмалих висотах для ускладнення роботи ППО. Повітряна тривога в Києві тривала понад 5 годин, усі безпілотники знешкодили. 
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