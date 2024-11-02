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У ГУР розповіли, чим РФ озброїла солдатів КНДР, яких перекинули до кордону із Україною

За останній тиждень жовтня Москва перекинула до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР.

У ГУР розповіли, чим РФ озброїла солдатів КНДР, яких перекинули до кордону із Україною
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У останній тиждень жовтня 2024 року Росія перекинула з Приморського краю до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР.

Як повідомили у ГУР, північнокорейські війська переміщували за допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів пкс РФ.

КНДРівців Москва озброїла, зокрема, 60мм мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками  СВД/СВЧ, ПТРК "Фєнікс" та РПГ-7.

"Також північним корейцям чи, як їх називають у російській окупаційній армії, "особливим бурятам" видали трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів", – зазначили у розвідці. 

Підготовка військ КНДР, яких Росія вирішила задіяти у війні проти України, відбувається на п’ятьох полігонах далекого сходу РФ.

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