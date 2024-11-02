Сили оборони ліквідували 1270 окупантів за добу

Від початку вторгнення російська армія втратила близько 697 680 солдатів.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1270 окупантів, 8 ворожих танків, 17 бойових броньованих машин, 76 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн росіян.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 697 680 (+1270) осіб,

танків ‒ 9170 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 18487 (+17) од,

артилерійських систем – 20076 (+37) од,

РСЗВ – 1244 (+0) од,

засоби ППО ‒ 994 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18117 (+28),

крилаті ракети ‒ 2628 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 28114 (+76) од,

спеціальна техніка ‒ 3583 (+4).

Фото: Генштаб

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - БПЛА. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", ‒ зазначили у Генштабі.

Дані уточнюються.