Сили оборони ліквідували 1270 окупантів за добу

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1270 окупантів, 8 ворожих танків, 17 бойових броньованих машин, 76 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн росіян.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 697 680 (+1270) осіб,
- танків ‒ 9170 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18487 (+17) од,
- артилерійських систем – 20076 (+37) од,
- РСЗВ – 1244 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 994 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18117 (+28),
- крилаті ракети ‒ 2628 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28114 (+76) од,
- спеціальна техніка ‒ 3583 (+4).
"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - БПЛА. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", ‒ зазначили у Генштабі.
Дані уточнюються.