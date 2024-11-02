Фіцо в Китаї заявив про приєднання Словаччини до "друзів миру"

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час візиту до Китаю заявив, що його країна приєднається до групи "друзів миру" в ООН, які підтримують так звану китайсько-бразильську версію мирного плану щодо війни в Україні.

Як пише "Європейська правда", після переговорів із Сі Цзіньпінем Фіцо заявив, що "негайне припинення бойових дій неможливе, поки Захід продовжує надавати Україні військову та фінансову допомогу".

Урядовець поклав провину за "ескалацію" на Європейський Союз та звинуватив блок, до якого належить Словаччина, у "продовженні військової риторики". Буцімто "саме західні політики у квітні 2022 року зробили все, щоб завадати підписанню реалістично підготовлених мирних угод".

Фіцо також наголосив, що "мирний план Зеленського припав пилом як нереалістичний, і замість його нової версії український президент представив план перемоги".

Китайсько-бразильська група "друзів миру", які підтримують план зупинки війни без згадок про Статут ООН та територіальну цілісність України, налічує вже 17 країн.