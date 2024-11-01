Південна Корея розглядає всі можливі сценарії допомоги Україні

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юл зазначив, що Сеул буде спостерігати за рівнем участі північнокорейських військ у Росії, повідомляє Reuters.
"Розглядаються всі можливі сценарії", - сказав Чо, відповідаючи на запитання, чи може Сеул надіслати Україні зброю.
Він зазначив, що Південна Корея буде спостерігати за тим, що Пхеньян отримає від Москви.
Один з південнокорейських чиновників повідомив, що Північна Корея, ймовірно, отримає компенсацію від Москви військовими та цивільними технологіями, оскільки вона намагається запустити супутник-шпигун і оновити свої можливості міжконтинентальних балістичних ракет.
В свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що Сполучені Штати та Південна Корея обговорили низку варіантів відповіді на відправку північнокорейськими військами, але не надав подробиць.
- Україна і Південна Корея раніше вели себе обережно щодо питання постачання зброї, але тепер Київ звернеться з проханням про надання зброї.
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Північна Корея активізувала свої військові операції в останні місяці. У середу Пхеньян оголосив, що постійно блокуватиме кордон із Південною Кореєю через “істерію протистояння” з боку південнокорейських та американських сил.
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КНДР зруйнувала дороги, що з'єднують дві Кореї у відповідь на ймовірний запуск Сеулом безпілотників над столицею Північної Кореї для поширення інформації проти лідера Кім Чен Ина.
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Напруга між Пхеньяном і західними державами та їхніми союзниками ще більше зросла після того, як стало відомо, що тисячі північнокорейських солдатів відправлять на війну Росії проти України.