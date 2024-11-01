Південна Корея розглядає всі можливі сценарії допомоги Україні

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юл зазначив, що Сеул буде спостерігати за рівнем участі північнокорейських військ у Росії, повідомляє Reuters.

"Розглядаються всі можливі сценарії", - сказав Чо, відповідаючи на запитання, чи може Сеул надіслати Україні зброю.

Він зазначив, що Південна Корея буде спостерігати за тим, що Пхеньян отримає від Москви.

Один з південнокорейських чиновників повідомив, що Північна Корея, ймовірно, отримає компенсацію від Москви військовими та цивільними технологіями, оскільки вона намагається запустити супутник-шпигун і оновити свої можливості міжконтинентальних балістичних ракет.

В свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що Сполучені Штати та Південна Корея обговорили низку варіантів відповіді на відправку північнокорейськими військами, але не надав подробиць.