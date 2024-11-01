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Південна Корея розглядає всі можливі сценарії допомоги Україні

Сполучені Штати та Південна Корея обговорили низку варіантів відповіді на відправку північнокорейськими військами.

Південна Корея розглядає всі можливі сценарії допомоги Україні
Голова МЗС Південної Кореї Чо Те Юл
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юл зазначив, що Сеул буде спостерігати за рівнем участі північнокорейських військ у Росії, повідомляє Reuters

"Розглядаються всі можливі сценарії", - сказав Чо, відповідаючи на запитання, чи може Сеул надіслати Україні зброю.

Він зазначив, що Південна Корея буде спостерігати за тим, що Пхеньян отримає від Москви.

Один з південнокорейських чиновників повідомив, що Північна Корея, ймовірно, отримає компенсацію від Москви військовими та цивільними технологіями, оскільки вона намагається запустити супутник-шпигун і оновити свої можливості міжконтинентальних балістичних ракет.

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В свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що Сполучені Штати та Південна Корея обговорили низку варіантів відповіді на відправку північнокорейськими військами, але не надав подробиць.

  • Україна і Південна Корея раніше вели себе обережно щодо питання постачання зброї, але тепер Київ звернеться з проханням про надання зброї.

  • Північна Корея активізувала свої військові операції в останні місяці. У середу Пхеньян оголосив, що постійно блокуватиме кордон із Південною Кореєю через “істерію протистояння” з боку південнокорейських та американських сил.

  • КНДР зруйнувала дороги, що з'єднують дві Кореї у відповідь на ймовірний запуск Сеулом безпілотників над столицею Північної Кореї для поширення інформації проти лідера Кім Чен Ина.

  • Напруга між Пхеньяном і західними державами та їхніми союзниками ще більше зросла після того, як стало відомо, що тисячі північнокорейських солдатів відправлять на війну Росії проти України. 

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