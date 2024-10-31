Зеленський: Україна звернеться до Південної Кореї із запитом про військову допомогу

"Ми дуже хотіли б, щоб нам допомогли. Так, включаючи і артилерію, і протиповітряну оборону, і деякі ще неофіційні важливі речі", - сказав український президент.

Україна і Південна Корея раніше вели себе обережно щодо питання постачання зброї, але тепер Київ звернеться з проханням про надання зброї.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS.

За словами глави держави, Сеул надає гуманітарну, медичну допомогу. Але через втручання КНДР постало питання і про зброю.

«Після того, як Північна Корея отримала реальний офіційний статус людей, які прийшли воювати проти громадян України, наш запит буде детальним. Він буде разом з моїм представником, який приїде Південної Кореї найближчим часом. І ми будемо говорити про зброю», - сказав Зеленський.

Він додав, що не знає, «що мені відповість Південна Корея».

«Але ми дуже хотіли б, щоб нам допомогли. Так, включаючи і артилерію, і протиповітряну оборону, і деякі ще неофіційні важливі речі», - зауважив український президент.

Зеленський також прокоментував упереджене ставлення громадян Південної Кореї щодо військової підтримки України. Він сказав, що це не тільки війна нашої держави, оскільки КНДР заручилася підтримкою Росії.

«Вам не можна очікувати, на мою думку. Вам потрібні союзники сильні, які у разі підтримки Північної Кореї з боку Росії, будуть з вами. Вам не можна залишатися наодинці проти Північної Кореї з Росією. У вас буде те, що у нас», - зазначив глава держави.