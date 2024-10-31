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Кількість боєзіткнень зросла до 79, найбільше - на Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках

Багато боїв тривають досі.

Кількість боєзіткнень зросла до 79, найбільше - на Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках
Ситуація на Куп’янському та Курахівському напрямках залишається напруженою (ілюстративне фото)
Фото: Генштаб

Від початку доби ворог продовжує наступальні дії, кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 79. Найбільш активний ворог на Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сумська та Чернігівська області продовжують потерпати від артилерійських обстрілів з території РФ. Так, під ворожий вогневий вплив потрапили райони населених пунктів прикордоння. Серед них Покровка, Бачівськ, Шалигіне, Новеньке, Леонівка, Басівка, Павлівка та Кореньок.

Також на даний час відомо про сім авіаційних ударів по Курській області, під час яких противник скинув 13 авіаційних бомб.

На Харківському напрямку на даний час триває атака противника у районі Вовчанська. Дві атаки противника вже відбито поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник сім разів починав штурмувати позиції наших підрозділів біля Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого. Шість боєзіткнень тривають.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців в напрямку Катеринівки, Степового, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі. Вісім боєзіткнень завершилися, чотири - продовжуються. Окупанти били НАРами по Серебрянському лісі.

На Торецькому напрямку ворог двічі намагався покращити своє положення. Українські воїни дали гідну відсіч. Чотири авіабомби окупант скинув в район Катеринівки.

З початку доби окупанти здійснили вже десять спроб потіснити наших захисників із займаних позицій на Покровському напрямку. Бої тривають поблизу Променя, Лисівки та Вишневого. Миролюбівка та Мирноград зазнали ударів КАБами.

Зафіксовано 22 ворожі атаки в районах Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Острівського, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки на Курахівському напрямку. У районі Антонівки окупанти прикладають основні зусилля – провели десять штурмів, три з яких тривають.

На Времівському напрямку триває два боєзіткнення неподалік Богоявленки та Трудового. Дві атаки за сьогодні вже відбито українськими захисниками.

На Оріхівському напрямку окупанти двічі атакували в напрямку Новоданилівки. По Юрківці, Таврійському та в районі Малої Токмачки ворог скинув вісім керованих авіаційних бомб.

На Придніпровському напрямку успішно відбито два ворожих штурми.

На решті напрямків без особливих змін.

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