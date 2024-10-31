Мінсоцполітики попередило про фейкові посилання на отримання “1000 грн від держави”

Міністерство соціальної політики закликало громадян остерігатися шахрайських посилань за програмою "єПідтримка". Про це повідомляє пресслужба міністерства.
“У мережі, зокрема серед телеграм-каналів, ширяться посилання на фейкові акаунти Міністерства соціальної політики, які нібито обіцяють виплати 1000 гривень від держави. Мінсоцполітики звертається до всіх громадян та засобів масової інформації, які можуть поширювати ці дані: не довіряйте таким повідомленням та не переходьте за відповідними посиланнями”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це шахрайські ресурси, перехід на які вимагає персональні дані карток, в результаті чого шахраї можуть отримати доступ до ваших коштів.
“Уся достовірна інформація щодо оформлення грошової підтримки у 1000 гривень буде розміщена на офіційних ресурсах уряду. А можливість отримати 1000 грн в рамках програми Зимова єПідтримка буде здійснюватися через офіційний застосунок Дія”, – йдеться у повідомленні.
- Нещодавно Зеленський розпорядився виплатити українським сім’ям по тисячі гривень на особу. Кабмін має запустити програму з 1 грудня. У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”.
- Це вже друга тисяча від Зеленського за його каденцію. Першу виплачували українцям, які пройшли повний курс вакцинації під час пандемії коронавірусної хвороби.