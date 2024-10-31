Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Заброньованих — на аудит
Заброньованих — на аудит
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
В Іспанії щонайменше 51 людина загинула внаслідок рясних дощів
В Іспанії щонайменше 51 людина загинула внаслідок рясних дощів
У Харкові затримали 72-річного вченого, який допомагав росіянам удосконалювати “шахеди”
У Харкові затримали 72-річного вченого, який допомагав росіянам удосконалювати “шахеди”
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
ГоловнаСуспільствоПодії

Мінсоцполітики попередило про фейкові посилання на отримання “1000 грн від держави”

Можливість отримати 1000 грн в рамках програми Зимова єПідтримка буде здійснюватися через офіційний застосунок Дія.

Мінсоцполітики попередило про фейкові посилання на отримання “1000 грн від держави”
Фото: pixabay

Міністерство соціальної політики закликало громадян остерігатися шахрайських посилань за програмою "єПідтримка". Про це повідомляє пресслужба міністерства.  

“У мережі, зокрема серед телеграм-каналів, ширяться посилання на фейкові акаунти Міністерства соціальної політики, які нібито обіцяють виплати 1000 гривень від держави. Мінсоцполітики звертається до всіх громадян та засобів масової інформації, які можуть поширювати ці дані: не довіряйте таким повідомленням та не переходьте за відповідними посиланнями”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це шахрайські ресурси, перехід на які вимагає персональні дані карток, в результаті чого шахраї можуть отримати доступ до ваших коштів.

“Уся достовірна інформація щодо оформлення грошової підтримки у 1000 гривень буде розміщена на офіційних ресурсах уряду. А можливість отримати 1000 грн в рамках програми Зимова єПідтримка буде здійснюватися через офіційний застосунок Дія”, – йдеться у повідомленні.

  • Нещодавно Зеленський розпорядився виплатити українським сім’ям по тисячі гривень на особу. Кабмін має запустити програму з 1 грудня. У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”.
  • Це вже друга тисяча від Зеленського за його каденцію. Першу виплачували українцям, які пройшли повний курс вакцинації під час пандемії коронавірусної хвороби.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies