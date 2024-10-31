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На Буковині затримали двох шпигунів, які фіксували рух залізничних ешелонів військової техніки

Також вони публічно закликали військовозобов’язаних ухилятися від призову.

На Буковині затримали двох шпигунів, які фіксували рух залізничних ешелонів військової техніки
Фото: Офіс генпрокурора

Служба безпеки затримала у Чернівецькій області двох учасників регіонального осередку руху “народовладдя”, які шпигували за Силами оборони та намагалися перешкоджати мобілізації у західному регіоні України. Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

За матеріалами справи, ці чоловіки приховано фіксували напрямки руху залізничних ешелонів ЗСУ та публічно закликали військовозобов’язаних ухилятися від призову.

Оперативники СБУ встановили, що 41-річний місцевий житель, у минулому член забороненої компартії України, потрапив «до уваги» ФСБ ще у 2015 році. Після повномасштабного вторгнення його остаточно завербували і доручили сформувати власну агентурну мережу на Буковині.

Він поширював кремлівські наративи, заперечував легітимність державної влади в Україні та намагався створювати альтернативні «органи місцевого самоврядування».

Також за завданням кураторів фігурант агітував місцевих чоловіків призовного віку ховатися від ТЦК та шпигував за маршрутами переміщення рухомих складів ЗСУ.

Для виконання ворожого завдання агент залучив 35-річного місцевого безробітного, якого він нібито міг «відмазати» від призову.

Служба безпеки поетапно задокументувала злочинні дії обох фігурантів і затримала. Під час обшуків у зловмисників вилучено мобільні телефони із доказами підривної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту фсб про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), а його поплічнику – за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ) Кримінального кодексу України.

Обидва зловмисники перебувають під вартою. Триває слідство.

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