ППО збила 2 керовані ракети та 17 "шахедів"

23 безпілотники локаційно втрачено, ще три полетіли у напрямку Росії та тимчасово окупованої території України.

У ніч на 31 жовтня протиповітряна оборона України збила дві керовані авіаційні ракети та 17 "Шахедів".

Як повідомили Повітряні сили, ворог атакував міст через Дністровський лиман у Затоці на Одещині. Окупанти випустили дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

Також росіяни завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області по Краматорську.

Із напрямків Курськ, Орел ворог атакував 43-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Окрім двох збитих керованих авіаційних ракет Х-59/69 увечері на Одещині, станом на 08.00 підтверджено збиття 17 ворожих БпЛА. 23 безпілотники локаційно втрачено, ще три російські БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та тимчасово окупованої території України.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.