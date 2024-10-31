У Херсонській області росіяни вбили одну людину, ще шістьох – поранили

Окупанти поцілили у бібліотеку, офіс, понівечили будинки та авто.

У Херсонській області росіяни за добу вбили одну людину. Ще шестеро – поранені. Окупанти обстріляли 16 населених пунктів області.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Благовіщенське, Білозерка, Гаврилівка, Дудчани, Микільське, Приозерне, Станіслав, Новокаїри, Кізомис, Зеленівка, Комишани, Садове, Новорайськ та місто Херсон.

Російські військові поцілили в бібліотеку та офісне приміщення; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 21 приватний будинок. Також окупанти понівечили гаражі, автобус та приватні автомобілі.