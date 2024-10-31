Печерський суд повторно арештував 2,6 млрд гривень онлайн-казино

За версією ДБР, раніше суд необґрунтовано зняв арешт.

Державне бюро розслідувань на своєму сайті повідомило про повторний арешт коштів онлайн-казино, яке звинувачують у відмиванні російських грошей. Йдеться про суму у 2,6 мільярда гривень.

За версією ДБР, 25 жовтня Печерський суд столиці необґрунтовано скасував замороження активів, проте вони все ще залишалися в управління АРМА. За клопотанням бюро та Офісу генерального прокурора, Феміда відновила дію арешту.

Слідство підтвердило зв'язок онлайн-казино, якому належать кошти, із державою-агресором, російським капіталом та підсанкційними компаніями.

Обвинувачені у справі, якою займається Офіс генпрокурора, підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених одразу чотирма статтями Кримінального кодексу: зокрема фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу, створення злочинної організації, легалізація майна та бездіяльність представника правоохоронних органів щодо незаконної діяльності лотерей.