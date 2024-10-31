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Пентагон: Солдати КНДР їдуть до Курська у російській формі та спорядженні

Міністр оборони США стверджує, що корейський фактор може "розширити та затягнути війну".

Пентагон: Солдати КНДР їдуть до Курська у російській формі та спорядженні
Ллойд Остін на пресконференції з міністром оборони Республіки Корея
Фото: EPA/UPG

Очільник Пентагону Ллойд Остін повідомив, що військові з Північної Кореї, вдягнувшись у російську форму та використовуючи російське спорядження, переміщуються до Курської області РФ.

Як пише The Guardian, міністр оборони США на пресконференції за підсумками зустрічі зі своїм колегою з Південної Кореї заявив, що оцінює кількість солдатів з КНДР в 11 тисяч осіб. Залучення їх до бойових дій є "вкрай імовірним", що, на думку Остіна, "може розширити та затягнути конфлікт" і "спонукати деяких союзників до вжиття необхідних заходів".

Остін також пояснив журналістам, навіщо росіяни везуть на фронт бійців з КНДР: "Путін втратив чимало власних військ і мав обирати між цим варіантом і оголошенням мобілізації".

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