Пентагон: Солдати КНДР їдуть до Курська у російській формі та спорядженні

Очільник Пентагону Ллойд Остін повідомив, що військові з Північної Кореї, вдягнувшись у російську форму та використовуючи російське спорядження, переміщуються до Курської області РФ.

Як пише The Guardian, міністр оборони США на пресконференції за підсумками зустрічі зі своїм колегою з Південної Кореї заявив, що оцінює кількість солдатів з КНДР в 11 тисяч осіб. Залучення їх до бойових дій є "вкрай імовірним", що, на думку Остіна, "може розширити та затягнути конфлікт" і "спонукати деяких союзників до вжиття необхідних заходів".

Остін також пояснив журналістам, навіщо росіяни везуть на фронт бійців з КНДР: "Путін втратив чимало власних військ і мав обирати між цим варіантом і оголошенням мобілізації".