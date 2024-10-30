Центр нацспротиву: на ТОТ росіяни вилучають у населення телевізійне обладнання

На ТОТ росіяни вилучають у населення телевізійне обладнання

Окупаційна адміністрація продовжує вживати заходів з зачистки інформаційного поля на ТОТ України.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Ворог провів рейди щодо вилучення “неліцензійного телевізійного обладнання” у місцевих мешканців. Йдеться про супутникове обладнання. Росіяни вилучають його аби натомість люди встановлювали обладнання “русскій мір”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що окупанти видають обладнання, яке надає доступ до понад 20 рупорів кремлівської брехні, безкоштовно.

Таким чином Росія прагне забезпечити ізоляцію населення від альтернативної інформації й максимально охопити його кремлівською брехнею.