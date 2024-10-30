За день окупант обстріляли два райони Дніпропетровщини

Сьогодні, 30 жовтня, росіяни атакували два райони Дніпропетровської області.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Зо два десятки разів протягом дня агресор атакував область. Застосовував артилерію та БпЛА”, - йдеться у повідомленні.
Зокрема, у Нікопольському районі загарбники били по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській та Покровській громадам.
Внаслідок обстрілів були пошкоджені інфраструктура, промислове підприємство, чотириповерхівка, 12 приватних будинків, автомобіль, трактор, 10 сонячних панелей і кілька газогонів.
Крім того, армія РФ вдарила по Грушівській громаді Криворізького району. Тут російським обстрілом побиті дві приватні оселі, господарська споруда, газогін та лінія електропередач.
На щастя, минулось без загиблих і постраждалих.