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В Україні провели демонстраційні випробування рою дронів від вітчизняних виробників

Показали свої напрацювання 17 виробників: сім представили технологію рою дронів для виконання групових місій, а решта 10 – керовані боєприпаси різної маси.

В Україні провели демонстраційні випробування рою дронів від вітчизняних виробників
Демонстраційні випробування рою дронів
Фото: Мінстратегпром

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості організувало демонстраційні випробування технологічних рішень від українських виробників у напрямках рою дронів для групових місій та керованих боєприпасів. 

Як ідеться на сайті відомства, захід організували спільно з Brave1 за сприяння міністерств оборони, цифрової трансформації, Генерального штабу і Національної гвардії.

Очільник Мінстратегпрому Герман Сметанін зазначив, що рої дронів – це передова технологія, яка «дозволить військовим дивитися не на крок, а на кілька кроків попереду ворога». 

Показали свої напрацювання 17 виробників: сім із них представили технологію рою дронів для виконання групових місій, а решта 10 – керовані боєприпаси різної маси. 

Також були проведені тестові скиди керованих боєприпасів з висоти понад 1 км з вимірювання відхилень від цілі.

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