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За два місяці у Дії одружилися 600 пар

Також через "Дію" зробили понад 1,3 млн пропозицій. 

За два місяці у Дії одружилися 600 пар
Одруження у "Дії"
Фото: Скріншот відео із телеграм-каналу Михайла Федорова

За два місяці у Дії одружилися 600 пар. Також через застосунок зробили понад 1,3 млн пропозицій. 

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. "Ми перші у світі технічно реалізували повний цикл одруження онлайн. В умовах війни, коли тисячі пар перебувають на відстані, послуга особливо важлива. Дія дає змогу одружитися зручно та швидко й не відкладати кохання на потім", – наголосив міністр.

Він нагадав, що послуга працює просто й логічно: потрібно подати заяву, вибрати дату й долучитися до онлайн-церемонії з реєстратором. 

  • Україна перебуває на 5-му місці у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг.
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