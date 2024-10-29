За два місяці у Дії одружилися 600 пар. Також через застосунок зробили понад 1,3 млн пропозицій.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. "Ми перші у світі технічно реалізували повний цикл одруження онлайн. В умовах війни, коли тисячі пар перебувають на відстані, послуга особливо важлива. Дія дає змогу одружитися зручно та швидко й не відкладати кохання на потім", – наголосив міністр.

Він нагадав, що послуга працює просто й логічно: потрібно подати заяву, вибрати дату й долучитися до онлайн-церемонії з реєстратором.