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Засновник Linux підтримав виключення 11 пов’язаних з Росією програмістів зі списку розробників ядра системи

“Я фін. Ви думали, що я буду підтримувати російську агресію?” – написав Торвальдс.

Засновник Linux підтримав виключення 11 пов’язаних з Росією програмістів зі списку розробників ядра системи
Ілюстративне фото: Лінус Торвальдс передає “привіт” компанії NVidia, 2012 рік
Фото: скрін

11 пов’язаних з Росією програмістів виключили зі списку тих, хто відповідає за стабільність ядра системи. Таке рішення прийняв один із головних розробників Linux Грег Кроа-Хартман, пише Phoronix. 

Водночас фінсько-американський програміст Лінус Торвальдс, який започаткував розробку ядра Linux, підтримав таке рішення. 

“Якщо ви ще не чули про російські санкції, спробуйте колись почитати новини. І під „новинами“ я не маю на увазі російський державний спам [...] Я фін. Ви думали, що я буду підтримувати російську агресію?” – написав Торвальдс.

Він додав, що у незадоволених цим рішенням проблема не лише у браку реальних новин, але й у браку знань з історії.

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