Заступниця глави Міноборони підтвердила помилку у застосунку "Резерв+"

У деяких користувачів зʼявились відстрочки до кінця мобілізації.

У застосунку "Резерв+" у деяких користувачів зʼявились відстрочки до кінця мобілізації.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила, що це помилка у системі, оскільки "ми інтенсивно готувались до нових релізів".

Черногоренко уточнила, що цей випадок стосується лише відображення статусу, а ось дані у реєстрі "Оберіг" не змінювались.

"Команда вже його виправила... Щоб побачити свій актуальний статус, натисніть три крапки і потім “Оновити документ", - додала заступниця міністра.