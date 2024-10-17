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Заступниця глави Міноборони підтвердила помилку у застосунку "Резерв+"

У деяких користувачів зʼявились відстрочки до кінця мобілізації.

Заступниця глави Міноборони підтвердила помилку у застосунку "Резерв+"
Катерина Черногоренко
Фото: Міноборони

У застосунку "Резерв+" у деяких користувачів зʼявились відстрочки до кінця мобілізації.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила, що це помилка у системі, оскільки "ми інтенсивно готувались до нових релізів".

Черногоренко уточнила, що цей випадок стосується лише відображення статусу, а ось дані у реєстрі "Оберіг" не змінювались. 

"Команда вже його виправила... Щоб побачити свій актуальний статус, натисніть три крапки і потім “Оновити документ", - додала заступниця міністра.

  • Міністерство оборони України у травні запустило мобільний застосунок "Резерв+", призначений для військовозобов'язаних, призовників і резервістів, які зможуть оновити облікові дані за допомогою програми.
  • Минулого місяця стало відомо, що у застосунку зроблять доступним сервіс рекрутингу.
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