Заступниця глави Міноборони підтвердила помилку у застосунку "Резерв+"

У застосунку "Резерв+" у деяких користувачів зʼявились відстрочки до кінця мобілізації.
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила, що це помилка у системі, оскільки "ми інтенсивно готувались до нових релізів".
Черногоренко уточнила, що цей випадок стосується лише відображення статусу, а ось дані у реєстрі "Оберіг" не змінювались.
"Команда вже його виправила... Щоб побачити свій актуальний статус, натисніть три крапки і потім “Оновити документ", - додала заступниця міністра.
- Міністерство оборони України у травні запустило мобільний застосунок "Резерв+", призначений для військовозобов'язаних, призовників і резервістів, які зможуть оновити облікові дані за допомогою програми.
- Минулого місяця стало відомо, що у застосунку зроблять доступним сервіс рекрутингу.