Ringostat випустив першу українську кросплатформову бізнес-телефонію: як це працює?

Український бізнес отримав перший кросплатформовий додаток для телефонії, месенджерів, чатів та роботи з CRM. AI-платформа телефонії, колтрекінгу та аналітики дзвінків Ringostat (входить до групи IT-компаній Netpeak Group) презентувала рішення, яке працює на iOS, Android, Windows та macOS. Застосунок дозволяє компаніям залишатися на зв'язку навіть під час відключень світла.

За задумом розробників, компанії отримають повноцінну бізнес-телефонію на різних пристроях — зокрема смартфонах. Рішення дозволить співробітникам працювати віддалено, легко перемикаючись між пристроями без втрати доступу до інформації про клієнтів.

«Сучасний бізнес не повинен залежати від того, чи знаходиться співробітник в офісі. Тому ми спочатку розробили десктопну версію застосунку, а зараз вона доповнилася мобільною, що має такі ж можливості. Таким чином український бізнес отримав перший кросплатформовий додаток. Все це із дотриманням всіх стандартів безпеки та конфіденційності. Це дозволяє компаніям завжди залишатися на зв’язку та надавати якісний сервіс», — зазначив Олександр Максименюк, CVO і засновник Ringostat (входить до Netpeak Group).

Як це працює?

Об'єднує дзвінки та повідомлення з різних месенджерів та чатів на сайті, дозволяючи швидко телефонувати та приймати виклики, переадресовувати дзвінки на колег та зберігати контакти. Працює навіть під час відключень світла, економлячи заряд батареї та використовуючи мобільний інтернет. Інтеграція з CRM дозволяє бачити ім’я клієнта під час дзвінка, отримувати інформацію про покупця та переглядати деталі угод в CRM-системі. Підтримує роботу з будь-якого місця, об'єднуючи дзвінки офісних і віддалених працівників в єдину телефонну мережу. Статистика збирається про дзвінки та листування усіх менеджерів, що допомагає керівникам контролювати ефективність роботи команди.

Це рішення стане в пригоді для компаній у сферах логістики, нерухомості, страхування та інших галузях, де важливо підтримувати постійну комунікацію та навіть поза офісом залишатися на зв'язку.

Ringostat, що входить до Netpeak Group, є українською AI-платформою телефонії, колтрекінгу та аналітики дзвінків. У портфоліо клієнтів Ringostat понад 2000 компаній, серед яких OLX і ЛУН, інтернет-магазин Autodoc, курси GoIT, Peugeot і Mercedes.