Вихід у відкритий космос космічних туристів запланований на відстані близько 700 км від Землі на третій день місії, 12 вересня, і триватиме близько двох годин. Зокрема, вони протестують нові скафандри для виходів у космос для місій, що плануються SpaceX на Місяць і Марс.

Американська компанія SpaceX запустила місію Polaris Dawn, в рамках якої заплановано перший в історії вихід у відкритий космос непрофесійних астронавтів, пише DW.

Після багаторазових відстрочок ракета-носій Falcon 9 з капсулою Crew Dragon стартувала у вівторок, 10 вересня, з мису Канаверал у штаті Флорида.

Керівником місії є мільярдер Джаред Айзекман, який став одним із інвесторів програми Polaris. Крім нього на борту космічного корабля знаходяться відставний підполковник ВПС США Скотт Потіт, провідний інженер SpaceX з космічних операцій Анна Менон і фахівець SpaceX з підготовки астронавтів Сара Гілліс.

У ході п'ятиденної приватної місії її учасники віддаляться на відстань 1400 км від Землі - настільки далеко космонавти не віддалялися від Землі з часів польотів на Місяць у рамках американської космічної програми "Аполлон", завершеної 1975 року. Для порівняння: Міжнародна космічна станція знаходиться на висоті близько 400 км.

Вихід у відкритий космос космічних туристів запланований на відстані близько 700 км від Землі на третій день місії, 12 вересня, і триватиме близько двох годин. При цьому вони протестують нові скафандри для виходів у космос для місій, що плануються SpaceX на Місяць і Марс. Як повідомляє компанія, новий скафандр надає астронавтам більшу мобільність, ніж попередні моделі, а в його шоломі вмонтовано дисплей та камеру.

Крім того, астронавти проведуть 36 наукових експериментів, зокрема щодо впливу космічного польоту та радіації у відкритому космосі на здоров'я людини.

Також вони протестують лазерні комунікаційні технології супутникової системи Starlink.