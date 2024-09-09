Україна та Японія посилюють співпрацю в межах IT-коаліції.
Як повідомили у пресслужбі Міноборони, заступниця Рустема Умєрова Катерина Черногоренко зустрілась з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі та його командою в Києві.
Сторони обговорили подальшу співпрацю щодо впровадження проєктів в межах коаліцій.
"Японія – надійний партнер для України, і я дякую за її участь в IT-коаліції. Домовилися продовжувати співпрацю у поточних ініціативах, а також знайти нові проєкти, де наші знання і можливості могли б бути корисними один одному", – підсумувала заступниця міністра оборони України.
Вона також під час зустрічі ознайомила японську делегацію з цифровою трансформацію українського війська та розповіла про топові проєкти: Резерв+, Армія+, Коаліцію дронів і бойову систему DELTA, яка нещодавно пройшла перевірку за стандартами НАТО. Крім цього, привідкрила завісу щодо нових функцій, які Міноборони планує реалізувати у Резерв+ та Армія+ до кінця року.
- Нещодавно Іспанія доєдналася до ІТ-коаліції. Вона стала 13 країною-партнером, що входить в спеціальну групу з підтримки України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.
- У липні Люксембург і Данія у межах ІТ-коаліції передали Україні мережеве обладнання на 2 мільйони євро. Раніше ІТ-коаліція передала Збройним силам України ноутбуки, монітори та інше комунікаційне обладнання вартістю 900 тисяч євро.
- Станом на липень загалом на потреби розбудови ІТ-інфраструктури для Міністерства оборони та Сил оборони України ІТ-коаліція вже передала допомогу на понад 5 млн євро у межах внесків Великої Британії, Данії, Литви, Латвії, Люксембургу та спільно з Канадою.