Україна та Японія посилюють співпрацю в межах IT-коаліції.

Як повідомили у пресслужбі Міноборони, заступниця Рустема Умєрова Катерина Черногоренко зустрілась з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі та його командою в Києві.

Сторони обговорили подальшу співпрацю щодо впровадження проєктів в межах коаліцій.

"Японія – надійний партнер для України, і я дякую за її участь в IT-коаліції. Домовилися продовжувати співпрацю у поточних ініціативах, а також знайти нові проєкти, де наші знання і можливості могли б бути корисними один одному", – підсумувала заступниця міністра оборони України.

Вона також під час зустрічі ознайомила японську делегацію з цифровою трансформацію українського війська та розповіла про топові проєкти: Резерв+, Армія+, Коаліцію дронів і бойову систему DELTA, яка нещодавно пройшла перевірку за стандартами НАТО. Крім цього, привідкрила завісу щодо нових функцій, які Міноборони планує реалізувати у Резерв+ та Армія+ до кінця року.