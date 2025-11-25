Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
ГоловнаСвіт

Адміністрація Трампа підтвердила дострокове розформування DOGE Ілона Маска

Департамент мав би працювати ще вісім місяців, до Дня незалежності США.

Адміністрація Трампа підтвердила дострокове розформування DOGE Ілона Маска
Ілон Маск та Дональд Трамп
Фото: PBS

Департамент урядової ефективності DOGE на чолі з Ілоном Маском, створений Дональдом Трампом для скорочення бюджетних витрат США, більше не існує. 

Як пише Reuters, дострокове розформування відомства підтвердив директор Управління уряду з питань персоналу Скотт Купор. За словами чиновниками, DOGE припинив роботу як централізована організація, а його працівники тепер переведені до інших департаментів. 

За планами Трампа і Маска, оприлюдненими ще до президентських виборів 2024 року, DOGE мав би здійснювати свою кампанію з "оптимізації" бюрократичного апарату до 4 липня 2026 року - Дня незалежності США. 

Маск залишив департамент у травні на тлі гучного скандалу і конфлікту з президентом. Підсумки його роботи - знищена агенція USAID, низка звинувачень у спробі втручань в особисті дані американців та вишукування в уряді критиків Трамп з метою їхнього звільнення. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies