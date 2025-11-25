Адміністрація Трампа підтвердила дострокове розформування DOGE Ілона Маска

Департамент мав би працювати ще вісім місяців, до Дня незалежності США.

Департамент урядової ефективності DOGE на чолі з Ілоном Маском, створений Дональдом Трампом для скорочення бюджетних витрат США, більше не існує.

Як пише Reuters, дострокове розформування відомства підтвердив директор Управління уряду з питань персоналу Скотт Купор. За словами чиновниками, DOGE припинив роботу як централізована організація, а його працівники тепер переведені до інших департаментів.

За планами Трампа і Маска, оприлюдненими ще до президентських виборів 2024 року, DOGE мав би здійснювати свою кампанію з "оптимізації" бюрократичного апарату до 4 липня 2026 року - Дня незалежності США.

Маск залишив департамент у травні на тлі гучного скандалу і конфлікту з президентом. Підсумки його роботи - знищена агенція USAID, низка звинувачень у спробі втручань в особисті дані американців та вишукування в уряді критиків Трамп з метою їхнього звільнення.