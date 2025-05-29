Маск офіційно оголосив про завершення роботи в адміністрації Трампа

На сторінці у власній соціальній мережі X Ілон Маск оголосив про завершення своєї роботи в адміністрації США на посаді голови департаменту урядової ефективності DOGE.

Як пише BBC, мільярдер зазначив, що дозволений законом час перебування в ролі спеціального урядового співробітника минув. Він подякував Дональду Трампу "за можливість зменшити марні витрати" та висловив переконання, що "місія DOGE з часом лише посилюватиметься, адже стане способом життя в державних установах".

Маск суттєво скоротив залученість до державних справ останніми тижнями, а напередодні навіть дозволив собі критику на адресу Трампа через законопроєкт про зростання фінансування деяких ініціатив президента на тлі зменшення податків.