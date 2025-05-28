Літаки розвідки AWACS вперше розмістили у Литві

На авіабазі ВПС Литви у Шауляй будуть дислоковані чотири таких літаки.

На авіабазі ВПС Литви у Шауляй будуть дислоковані чотири натівські літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління AWACS.

Про це повідомляє LRT.

Це дозволяє країнам-партнерам НАТО швидко адаптуватися до динамічної обстановки у сфері безпеки та зміцнювати загальний рівень безпеки у регіоні.

Літаки AWACS відіграють найважливішу роль у забезпеченні моніторингу повітряного простору, тактичного керування та швидкого реагування на різні ситуації.

Вони здатні виявляти цілі на великих відстанях, а також координувати повітряні операції та передавати інформацію як повітряним, і наземним підрозділам.