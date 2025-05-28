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Літаки розвідки AWACS вперше розмістили у Литві

На авіабазі ВПС Литви у Шауляй будуть дислоковані чотири таких літаки.

Літаки розвідки AWACS вперше розмістили у Литві
Літаки розвідки AWACS вперше розмістили у Литві
Фото: I. Budzeikaitės / LK nuotr

На авіабазі ВПС Литви у Шауляй будуть дислоковані чотири натівські літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління AWACS. 

Про це повідомляє LRT.

Це дозволяє країнам-партнерам НАТО швидко адаптуватися до динамічної обстановки у сфері безпеки та зміцнювати загальний рівень безпеки у регіоні.

Літаки AWACS відіграють найважливішу роль у забезпеченні моніторингу повітряного простору, тактичного керування та швидкого реагування на різні ситуації. 

Support LB.ua

Вони здатні виявляти цілі на великих відстанях, а також координувати повітряні операції та передавати інформацію як повітряним, і наземним підрозділам.

  • НАТО звернулося до Німеччини з проханням надати ще сім військових бригад — близько 40 тисяч військовослужбовців — для посилення оборони Альянсу.
  • Блок НАТО запропонував включити витрати на кібербезпеку та діяльність, пов'язану з безпекою кордонів та узбережжя, до нового цільового показника витрат військового альянсу на оборону в розмірі 1,5% ВВП.
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