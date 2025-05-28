​Фінський парламент розгляне денонсацію Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Якщо депутати підтримають, а президент підпише відповідний закон, то денонсація набуде чинності через шість місяців після отримання відповідного документа генсеком ООН.

28 травня уряд Фінляндії подав до парламенту пропозицію про денонсацію Оттавської конвенції, яка забороняє використання, зберігання, виробництво та передачу протипіхотних мін.

Про це йдеться на урядовому сайті.

Для остаточного виходу із конвенції необхідне схвалення парламенту, затвердження рішення президентом та передання ноти про денонсацію Генеральному секретарю ООН.

Уряд пропонує, щоб парламент погодився на вихід Фінляндії з Конвенції, підписаної в Осло 18 вересня 1997 року. Країна приєдналася до неї у 2012 році.

Рішення розпочати підготовку до денонсації Оттавської конвенції уряд ухвалив 1 квітня цього року. Воно ґрунтується на звіті Збройних сил, а також підготовці міністерств оборони та закордонних справ.

У документі також оцінюють потенційні наслідки виходу з конвенції, зокрема, для національної оборони та зовнішньої політики. Окремо розглядають питання можливого використання протипіхотних мін у системі оборони Фінляндії.

Текст документа перебував на публічному обговоренні з 17 квітня по 16 травня. Після рішення парламенту і підпису президента денонсація набуде чинності через шість місяців після отримання відповідного документа Генеральним секретарем ООН.