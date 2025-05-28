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​Фінський парламент розгляне денонсацію Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Якщо депутати підтримають, а президент підпише відповідний закон, то денонсація набуде чинності через шість місяців після отримання відповідного документа генсеком ООН.

​Фінський парламент розгляне денонсацію Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін
Парламент Фінляндії
Фото: Пресслужба фінського парламенту

28 травня уряд Фінляндії подав до парламенту пропозицію про денонсацію Оттавської конвенції, яка забороняє використання, зберігання, виробництво та передачу протипіхотних мін. 

Про це йдеться на урядовому сайті.

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Для остаточного виходу із конвенції необхідне схвалення парламенту, затвердження рішення президентом та передання ноти про денонсацію Генеральному секретарю ООН.

Уряд пропонує, щоб парламент погодився на вихід Фінляндії з Конвенції, підписаної в Осло 18 вересня 1997 року. Країна приєдналася до неї у 2012 році.

Рішення розпочати підготовку до денонсації Оттавської конвенції уряд ухвалив 1 квітня цього року. Воно ґрунтується на звіті Збройних сил, а також підготовці міністерств оборони та закордонних справ.

У документі також оцінюють потенційні наслідки виходу з конвенції, зокрема, для національної оборони та зовнішньої політики. Окремо розглядають питання можливого використання протипіхотних мін у системі оборони Фінляндії.

Текст документа перебував на публічному обговоренні з 17 квітня по 16 травня. Після рішення парламенту і підпису президента денонсація набуде чинності через шість місяців після отримання відповідного документа Генеральним секретарем ООН.

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