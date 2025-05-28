Одна людина загинула і 48 поранено внаслідок обстрілу Ізраїлем американського гуманітарного центру у Смузі Гази

Щонайменше один палестинець загинув і 48 отримали поранення, переважно від вогнепальної зброї, коли натовп захопив новий центр допомоги Смузі Гази, створений фондом, що підтримується США та Ізраїлем.

Про це пише France24 з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Смуги Гази.

Натовпи палестинців прорвали огорожі навколо місця розподілу допомоги, а журналіст Associated Press чув вогонь ізраїльських танків та гармат, а також бачив, як військовий гелікоптер стріляв сигнальними ракетами.

Вогонь ізраїльської армії спричинив більшість поранень, повідомив журналістам у Женеві Аджит Сунгай, голова Управління ООН з прав людини на палестинських територіях.

Розподільний центр за межами найпівденнішого міста Гази Рафах напередодні відкрив Фонд гуманітарної допомоги Гази, який, за планами Ізраїлю, візьме на себе операції з надання допомоги. ООН та інші гуманітарні організації відкинули нову систему, заявивши, що вона не зможе задовольнити потреби 2,3 мільйона людей у Газі та дозволить Ізраїлю використовувати продовольство як зброю для контролю над населенням. Вони також попередили про ризик незгоди між ізраїльськими військами та людьми, які шукають постачання.