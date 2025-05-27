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​Гутерреш засудив широкомасштабні російські повітряні атаки по Україні

Антоніу Гутерреш також “занепокоєний повідомленнями про удари українських безпілотників по цивільному населенню в Російській Федерації”.

​Гутерреш засудив широкомасштабні російські повітряні атаки по Україні
Гутерреш і очільник кремля на саміті БРІКС, жовтень 2024
Фото: EPA/UPG

Речник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша Стефан Дюжаррік засудив останні російські удари по Україні, передає Укрінформ.

“Генеральний секретар засуджує широкомасштабні повітряні атаки з боку Російської Федерації, які спричинили численні жертви серед цивільного населення по всій Україні на вихідних”, - сказав Дюжаррік.

Він додав, що Гутерреш також “занепокоєний повідомленнями про удари українських безпілотників по цивільному населенню в Російській Федерації”.

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Речник генсекретаря наголосив, що атаки на цивільне населення та інфраструктуру заборонені міжнародним правом.

“Ми підтверджуємо заклик генерального секретаря до повного, негайного і безумовного припинення вогню в Україні як першого кроку до справедливого, всеосяжного і сталого миру відповідно до Статуту ООН, міжнародного права і резолюцій ООН”, - підкреслив Стефан Дюжаррік.

Водночас він відмовився коментувати висловлювання президента США Дональда Трампа про те, що Володимир Путін збожеволів.

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