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Трамп заявив, що Путін "грається з вогнем"

"Путін не усвідомлює, що якби не я, з Росією вже сталося б багато справді поганих речей".

Трамп заявив, що Путін "грається з вогнем"
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що Владімір Путін "грається з вогнем".

Про це він написав у соцмережі Truth Social .

"Путін не усвідомлює, що якби не я, з Росією вже сталося б багато справді поганих речей, і я маю на увазі ДУЖЕ ПОГАНИХ. Він грається з вогнем", - написав Трамп. 

Ніяких інших деталей він не повідомив. 

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Трамп зважує можливість запровадити санкції проти Росії вже цього тижня.

Днями після низки ударів Росії по Україні Трамп заявив, що Путін "абсолютно збожеволів".

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