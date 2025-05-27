Рада ЄС погодила збільшення на 150 млрд євро спільних закупівель у сфері безпеки і оборони

Сьогодні, 27 травня, Рада ЄС ухвалила збільшення на 150 мільярдів євро на спільні закупівлі у сфері європейської безпеки та оборони.

Про це пише "Радіо Свобода".

Зокрема схвалили регламент про створення інструменту "Безпекові дії для Європи" (SAFE). Це – це новий фінансовий інструмент ЄС, який підтримуватиме ті держави-члени, які бажають інвестувати у виробництво оборонної промисловості через спільні закупівлі, зосереджуючись на пріоритетних можливостях.

"Ми ухвалили першу масштабну програму інвестицій у оборону на рівні ЄС вартістю 150 мільярдів євро. Це успіх не лише головування, а й ЄС в цілому. Це безпрецедентний інструмент, який посилить наші оборонні можливості та підтримає нашу оборонну промисловість. Чим більше ми інвестуємо в нашу безпеку та оборону, тим краще ми стримуємо тих, хто бажає нам шкоди", – заявив міністр Польщі у справах Євросоюзу Адам Шлапка.

Кошти через цей інструмент виплачуватимуть зацікавленим державам-членам на вимогу та на основі національних планів. Виплати відбуватимуться у формі конкурентоспроможних довгострокових позик, які мають бути погашені державами-членами-бенефіціарами.

SAFE фінансуватиме термінові та масштабні інвестиції в європейську оборонну технологічну та промислову базу (EDTIB). Метою цього інструменту є збільшення виробничих потужностей, забезпечення наявності оборонного обладнання.

Цей інструмент дозволить ЄС надавати подальшу підтримку Україні, залучаючи її оборонну промисловість до інструменту з самого початку.