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Рада ЄС погодила збільшення на 150 млрд євро спільних закупівель у сфері безпеки і оборони

Схвалили регламент про створення інструменту "Безпекові дії для Європи" (SAFE).

Рада ЄС погодила збільшення на 150 млрд євро спільних закупівель у сфері безпеки і оборони
Фото: ukrinform.ua

Сьогодні, 27 травня, Рада ЄС ухвалила збільшення на 150 мільярдів євро на спільні закупівлі у сфері європейської безпеки та оборони.

Про це пише "Радіо Свобода".

Зокрема схвалили регламент про створення інструменту "Безпекові дії для Європи" (SAFE). Це – це новий фінансовий інструмент ЄС, який підтримуватиме ті держави-члени, які бажають інвестувати у виробництво оборонної промисловості через спільні закупівлі, зосереджуючись на пріоритетних можливостях.

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"Ми ухвалили першу масштабну програму інвестицій у оборону на рівні ЄС вартістю 150 мільярдів євро. Це успіх не лише головування, а й ЄС в цілому. Це безпрецедентний інструмент, який посилить наші оборонні можливості та підтримає нашу оборонну промисловість. Чим більше ми інвестуємо в нашу безпеку та оборону, тим краще ми стримуємо тих, хто бажає нам шкоди", – заявив міністр Польщі у справах Євросоюзу Адам Шлапка.

Кошти через цей інструмент виплачуватимуть зацікавленим державам-членам на вимогу та на основі національних планів. Виплати відбуватимуться у формі конкурентоспроможних довгострокових позик, які мають бути погашені державами-членами-бенефіціарами.

SAFE фінансуватиме термінові та масштабні інвестиції в європейську оборонну технологічну та промислову базу (EDTIB). Метою цього інструменту є збільшення виробничих потужностей, забезпечення наявності оборонного обладнання.

Цей інструмент дозволить ЄС надавати подальшу підтримку Україні, залучаючи її оборонну промисловість до інструменту з самого початку.

  • 21 травня країни Європейського союзу домовилися про створення оборонного фонду Security Action for Europe.
  • Ініціювала створення цього фонду Єврокомісія у березні 2025 року. Ініціатива дозволить виділити до 800 мільярдів євро додаткових витрат на оборону впродовж найближчих років. За цим планом, 150 мільярдів євро пропонується залучити як кредити, в тому числі на закупівлю озброєння (артилерію, ракети, боєприпаси, безпілотники та системи захисту від дронів).
  • Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Україна отримає можливість брати участь у проєктах, пов'язаних із цією програмою запозичень.
  • Однак 150 мільярдів євро не зможуть отримати виробники зброї у США, Великій Британії та Туреччині - на ці країни діятиме заборона щодо укладання контрактів. 
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