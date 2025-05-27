Volvo Cars скоротить близько 3000 робочих місць

Компанія заявляє, що звільнення переважно торкнуться офісних посад у Швеції, які становлять близько 15% її ділового персоналу.

Шведський автовиробник Volvo Cars заявив, що скоротить близько 3000 робочих місць у рамках своїх заходів щодо зменшення витрат, пише BBC.

Компанія заявляє, що звільнення переважно торкнуться офісних посад у Швеції, які становлять близько 15% її ділового персоналу. Минулого місяця компанія Volvo Cars, що належить китайській групі Geely Holding, оголосила про реорганізацію бізнесу вартістю 18 мільярдів шведських крон (1,9 млрд доларів США).

Світова автомобільна промисловість стикається з низкою серйозних проблем, включно з 25% мита на імпортні автомобілі, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, вищу вартість матеріалів та уповільнення продажів у Європі.

Виконавчий директор Volvo Cars Хокан Самуельссон вказав причиною звільнень “складний період”, з яким зіткнулася галузь. Глобальні продажі компанії за квітень впали на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Головна штаб-квартира та офіси розробників Volvo Cars розташовані в Гетеборзі у Швеції, компанія має великі виробничі заводи у Швеції, Бельгії, Китаї та США. Американський гігант автомобільної промисловості Ford продав компанію китайській Geely у 2010 році.

У 2021 році Volvo заявила, що всі її автомобілі перейдуть на електричні до 2030 року. Минулого року вона скоротила ці амбіції через низку проблем, зокрема “додаткову невизначеність, створену нещодавніми тарифами на електромобілі на різних ринках”.

Японський автовиробник Nissan заявив на початку цього місяця, що скоротить ще 11 000 робочих місць у всьому світі та закриє сім заводів, реорганізуючи бізнес через слабкі продажі. Падіння продажів у Китаї та значні знижки в США, двох найбільших ринках компанії, суттєво вплинули на прибутки, тоді як запропоноване злиття з Honda та Mitsubishi провалилося в лютому.

Останні скорочення довели загальну кількість звільнень, оголошених компанією за минулий рік, до приблизно 20 000 осіб, або 15% її робочої сили.

Як приклад запеклого суперництва між автовиробниками, китайський гігант електромобілів BYD оголосив на вихідних, що знизить ціни на понад 20 своїх моделей. Цей крок знижує ціну найдешевшого автомобіля, Seagull EV, до 7 745 доларів США. У відповідь китайські державні компанії Changan та Leapmotor, які підтримує власник Chrysler, Stellantis, оголосили про власне зниження цін.