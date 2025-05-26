Глави торговельних комісій Китаю та ЄС зустрінуться у червні, щоб обговорити тарифи Трампа

Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао та європейський комісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович можуть зустрітися на полях міністерської зустрічі СОТ у Парижі на початку червня.
Як пише Bloomberg, про це сказав речник ЄС. Раніше така інформація з'явилася у китайському державному виданні Global Times.
Зазначається, що це є ще однією ознакою того, що обидві сторони активізують взаємодію, намагаючись протистояти тарифному тиску з боку Дональда Трампа.
Однак поки не відомий точний час переговорів.
Новина про цю зустріч з'явилася після того, як президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн оголосив, що відкладе запровадження мита в розмірі 50% на весь імпорт з Європейського Союзу до 9 липня, щоб дати більше часу для переговорів.
Того ж місяця європейські лідери вирушать до Пекіна на саміт зі своїми китайськими колегами.
Зустріч політиків буде третьою відомою переговорами між ними цього року. Шефчович відвідав столицю Китаю наприкінці березня, де також зустрівся з віце-прем'єром Китаю Хе Ліфеном. Після цього 8 квітня відбувся відеодзвінок.
- За даними ЗМІ, ознаки перезавантаження відносин між ЄС та Китаєм посилюються після прибуття Сі Цзиньпіна до Москви. Тоді Китай заявив, "здорові та стабільні відносини між Китаєм та ЄС не лише вигідні для обох сторін, але й приносять користь усьому світу”.
- Таке формулювання різко контрастує з політикою, яку фон дер Ляєн проводила під час свого першого президентського терміну, коли вона ввела термін “зниження ризиків”, щоб усунути небезпечну залежність від Китаю, та регулярно засуджувала відносини Пекіна з Москвою.
- Коли фон дер Ляєн балотувалася на другий мандат у липні 2024, її керівні принципи обіцяли продовження тієї ж політики, без жодного натяку на пом'якшення.
- Але повернення Дональда Трампа до Білого дому змінило геополітичні розрахунки, змусивши ЄС переглянути свої відносини як із союзниками, так і з супротивниками. Зокрема, масштабні тарифи Трампа спонукали Брюссель переглянути те, як він взаємодіє з Китаєм – другою за величиною економікою світу, і швидко підживили спекуляції щодо майбутнього дипломатичного перезавантаження.