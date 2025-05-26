Глави торговельних комісій Китаю та ЄС зустрінуться у червні, щоб обговорити тарифи Трампа

Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао та європейський комісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович можуть зустрітися на полях міністерської зустрічі СОТ у Парижі.

Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао та європейський комісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович можуть зустрітися на полях міністерської зустрічі СОТ у Парижі на початку червня.

Як пише Bloomberg, про це сказав речник ЄС. Раніше така інформація з'явилася у китайському державному виданні Global Times.

Зазначається, що це є ще однією ознакою того, що обидві сторони активізують взаємодію, намагаючись протистояти тарифному тиску з боку Дональда Трампа.

Однак поки не відомий точний час переговорів.

Новина про цю зустріч з'явилася після того, як президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн оголосив, що відкладе запровадження мита в розмірі 50% на весь імпорт з Європейського Союзу до 9 липня, щоб дати більше часу для переговорів.

Того ж місяця європейські лідери вирушать до Пекіна на саміт зі своїми китайськими колегами.

Зустріч політиків буде третьою відомою переговорами між ними цього року. Шефчович відвідав столицю Китаю наприкінці березня, де також зустрівся з віце-прем'єром Китаю Хе Ліфеном. Після цього 8 квітня відбувся відеодзвінок.