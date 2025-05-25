У Німеччині закликали до переговорів між США та ЄС щодо тарифів

Цей заклик прозвучав після після погрози Трампа щодо збільшення тарифів.

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль приєднався європейських політиків, які закликають до переговорів зі США після того, як президент Штатів Дональд Трамп пригрозив запровадити 50% тарифи на імпорт з Європи, починаючи із 1 червня.

Про це пише The Guardian.

За словами німецького міністра, "не потрібні подальші провокації, а лише серйозні переговори". Він розповів газеті Bild, що розмовляв зі своїм американським колегою Скоттом Бессентом з цього питання, і попередив, що "тарифи США загрожують економіці США так само, як і економіці Німеччини та Європи".

Клінгбайль підтвердив підтримку Німеччиною ЄС у веденні переговорів зі США.

"Ми, як європейці, єдині та сповнені рішучості представляти наші інтереси", – сказав він.

У п'ятницю голова ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що блок прагне досягти угоди, яка буде вигідною для обох сторін, і що торговельні відносини повинні керуватися "взаємною повагою, а не погрозами".

Якщо тарифи запровадять, це різко збільшить напруженість між двома світовими "економічними важковаговиками".

ЄС є одним з найбільших торговельних партнерів Вашингтона. Наприклад, минулого року євросоюз відправив до Штатів товарів на понад 600 мільярдів доларів та придбавши на 370 мільярдів.