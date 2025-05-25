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У Німеччині закликали до переговорів між США та ЄС щодо тарифів

Цей заклик прозвучав після після погрози Трампа щодо збільшення тарифів.

У Німеччині закликали до переговорів між США та ЄС щодо тарифів
Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль
Фото: EPA/UPG

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль приєднався європейських політиків, які закликають до переговорів зі США після того, як президент Штатів Дональд Трамп пригрозив запровадити 50% тарифи на імпорт з Європи, починаючи із 1 червня. 

Про це пише The Guardian. 

За словами німецького міністра, "не потрібні подальші провокації, а лише серйозні переговори". Він розповів газеті Bild, що розмовляв зі своїм американським колегою Скоттом Бессентом з цього питання, і попередив, що "тарифи США загрожують економіці США так само, як і економіці Німеччини та Європи".

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Клінгбайль підтвердив підтримку Німеччиною ЄС у веденні переговорів зі США. 

"Ми, як європейці, єдині та сповнені рішучості представляти наші інтереси", – сказав він.

У п'ятницю голова ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що блок прагне досягти угоди, яка буде вигідною для обох сторін, і що торговельні відносини повинні керуватися "взаємною повагою, а не погрозами".

Якщо тарифи запровадять, це різко збільшить напруженість між двома світовими "економічними важковаговиками". 

ЄС є одним з найбільших торговельних партнерів Вашингтона. Наприклад, минулого року євросоюз відправив до Штатів товарів на понад 600 мільярдів доларів та придбавши на 370 мільярдів.

  • Трамп написав у своїй соцмережі, що хоче з 1 червня ввести 50% тариф на товари з ЄС. Він вважає Євросоюз винним у дефіциті торговельного балансу у понад 250 млн доларів на рік.
  • Раніше він заявив, що Європейський Союз “гірший за Китай”.
  • На початку травня Трамп оголосив про мито у розмірі 20% на імпорт товарів із країн ЄС, однак потім відклав це рішення на 90 днів. Втім залишився базовий тариф у 10%. Зі свого боку, Євросоюз також відклав заходи у відповідь.
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