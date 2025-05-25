Духовний радник Трампа засудив атаку Росії на Україну

Пастор Марк Бернс, якого називають духовним радником президента США Дональда Трампа, засудив російську масовану атаку, що спричинила жертви серед цивільних українців.

"Тривалі атаки російських військ на Київ є кричущим порушенням міжнародного права та воєнними злочинами, оскільки вони навмисно спрямовані проти цивільних районів та інфраструктури", - написав він у соцмережі X.

"Ці напади не лише завдають нищівної шкоди невинним людям, але й підривають фундаментальні принципи гуманності та правила збройного конфлікту, які забороняють напади на некомбатантів. Міжнародна спільнота повинна рішуче відреагувати, щоб притягнути до відповідальності росіян та захистити життя та права цивільних осіб, які опинилися під перехресним вогнем", - наголосив Бернс.

The ongoing attacks on Kiev by Russian forces represent a blatant violation of international law and constitute war crimes, as they deliberately target civilian areas and infrastructure. These assaults not only inflict devastating harm on innocent people but also undermine the… pic.twitter.com/GR5v9SPOMv — Pastor Mark Burns (@pastormarkburns) May 25, 2025

Уночі Росія атакувала Київщину ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Тривога тривала майже 9 годин. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 29 постраждалих, серед них 6 дітей. Загалом цієї ночі в Україні сили ППО знищили 45 російських ракет та 266 ворожих безпілотників.