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Духовний радник Трампа засудив атаку Росії на Україну

Марк Бернс наголосив, що міжнародна спільнота повинна рішуче відреагувати.

Духовний радник Трампа засудив атаку Росії на Україну
Духовний радник Трампа Марк Бернс
Фото: EPA/UPG

Пастор Марк Бернс, якого називають духовним радником президента США Дональда Трампа, засудив російську масовану атаку, що спричинила жертви серед цивільних українців.

"Тривалі атаки російських військ на Київ є кричущим порушенням міжнародного права та воєнними злочинами, оскільки вони навмисно спрямовані проти цивільних районів та інфраструктури", - написав він у соцмережі X.

"Ці напади не лише завдають нищівної шкоди невинним людям, але й підривають фундаментальні принципи гуманності та правила збройного конфлікту, які забороняють напади на некомбатантів. Міжнародна спільнота повинна рішуче відреагувати, щоб притягнути до відповідальності росіян та захистити життя та права цивільних осіб, які опинилися під перехресним вогнем", - наголосив Бернс.

Уночі Росія атакувала Київщину ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Тривога тривала майже 9 годин. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 29 постраждалих, серед них 6 дітей. Загалом цієї ночі в Україні сили ППО знищили 45 російських ракет та 266 ворожих безпілотників

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